Новости за ночь: В Нью-Йорке сносят памятник Рузвельту из-за протестов
Музей естественной истории в Нью-Йорке намерен снести конный постамент бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в здание. Такое решение принято в связи с массовыми выступлениями против расизма.
Президент музея Эллен Фаттер заявила, что специалистов «глубоко тронуло движение за расовую справедливость». Она имел а виду массовые выступления после смерти в результате задержания полицейскими в Миннеаполисе темнокожего рецидивиста Джорджа Флойда.
При этом Фаттер утверждает, что сам музей «не имеет ничего против» Рузвельта. В то же время мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио пояснил, что музей попросил убрать конную статую экс-президента США в связи с тем, что соседствующие с Рузвельтом «африканец и индеец выглядят «порабощёнными и расово неполноценными».
Правнук Рузвельта, который выступает попечителем музея, также одобрил снос монумента, отмечает RT.
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