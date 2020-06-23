Новости за ночь: Трамп опроверг разрыв торговой сделки с Китаем

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп не подтвердил утверждения о якобы разрыве торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. «Торговая сделка с Китаем в полной сохранности», — написал глава Белого дома в своём Twitter. Кроме того, американский лидер выразил надежду, что КНР не откажется от выполнения условий соглашения.

Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в телеэфире заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем. Как отмечает RT, поводом для этого Наварро назвал предположения разведки о том, что пандемия коронавируса могла начаться из лаборатории в Ухани. В начале июня Дональд Трамп заявил о перерыве в общении с председателем КНР Си Цзиньпином из-за того, что считает Пекин ответственным за начало пандемии.

Торговая война между США и Пекином разгорелась летом 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в размере 25% на импорт 818 видов китайских товаров в совокупном объёме на 34 миллиарда долларов в год. Пекин предпринял аналогичные ответные шаги, отмечают «Известия». После этого стороны несколько раз вводили новые пошлины.

Соглашение по первой фазе торговой сделки стороны подписали 15 января в Вашингтоне. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия договорённости.

