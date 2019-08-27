Новости за ночь: «Союз МС-14» успешно совершил стыковку с МКС

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Космический корабль «Союз МС-14» с первым антропоморфным роботом Фёдором на борту пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Отмечается, что успех был достигнут со второй попытки.

Напомним, первая попытка стыковки не увенчалась успехом. Она должна была произойти 24 августа.

Добавим, что корабль доставил на МКС около 670 килограммов сухих грузов.

