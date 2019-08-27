Новости за ночь: «Союз МС-14» успешно совершил стыковку с МКС
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
«Союз МС-14» успешно совершил стыковку с МКС
Космический корабль «Союз МС-14» с первым антропоморфным роботом Фёдором на борту пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Отмечается, что успех был достигнут со второй попытки.
Напомним, первая попытка стыковки не увенчалась успехом. Она должна была произойти 24 августа.
Добавим, что корабль доставил на МКС около 670 килограммов сухих грузов.
Названо число попадающих в «кадровую яму» россиян
В России около 34 миллионов человек попадает в «квалификационную яму», сообщается в докладе BCG и World Skills, подготовленном при поддержке «Росатома», пишут РИА Новости. Это граждане, чьи трудовые компетенции избыточны или недостаточны для работы, которую они выполняют.
Эксперты отмечают, что проблема «кадровой ямы» является одной из главных на сегодняшнем рынке труда.
«Новые технологии, искусственный интеллект, роботы и “интернет вещей” — всё это радикально меняет рынок труда, высвобождая миллионы человек и усугубляя разрыв», — отмечается в докладе.
Добавим, в мире на сегодняшний день около 1,3 миллиарда человек (23%) выполняет работу, не соответствующую их навыкам.
Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Россия и Китай ведут переговоры об установке российской операционной системы «Аврора» на планшеты Huawei для Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным одного из источников, такое внедрение станет способом определить эффективность совмещения чужой ОС и чужого железа. Добавим, в пресс-службе «Аврора» подтвердили ведение переговоров между сторонами и Минкомсвязи, однако отказались раскрывать детали.
Напомним, перепись населения России запланирована на октябрь 2020 года.
Посольство РФ в США опровергло отказ в визе сенатору Джонсону
В посольстве России в США опровергли отказ в визе американскому сенатору Рону Джонсону, сообщает РИА Новости. По данным дипмиссии, сенатор не обращался за визой.
Дипломаты отметили, что подобные обвинения показывают намерения сенатора не наладить диалог, а, напротив, развить конфронтацию.
«Он искажает внешнюю политику России, допускает грубые выпады», — сказано в заявлении посольства.
Ране республиканец Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в выдаче визы. Он планировал посетить Россию в составе делегации конгресса США. Сенатор подчеркнул, что не оставит это так и даст «решительный ответ на агрессию РФ».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Мировые новости на завтрак: Последствия саммита G7 и первый суд Boeing
- Минтруд будет пристраивать одиноких стариков в новые семьи
- Не как в Китае. Почему доходы россияне не растут?
- Корабль ВМС Украины зашел в зону российских учений
- Британские СМИ усомнились в либерализации России