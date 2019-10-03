Новости за ночь: Сбербанк проверяет утечку данных клиентов

3 октября 201907:38

Главные события минувшей ночи по версии НСН. 

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Сбербанк проверяет утечку данных клиентов

Служебное расследование начало в Сбербанке в связи с возможной утечкой персональных данных как минимум 200 клиентов, сообщается в официальном релизе на сайте банка.

В банке отмечают, что в качестве версии того, как произошла утечка, рассматривается умышленное преступное действие одного из сотрудников. Проникновение в базу данные извне в кредитной организации исключают в связи с её высокой защищённостью. Кроме того, в Сбербанке подчеркнули, что происшествие не угрожает сохранности средств клиентов.

Ранее «Коммерсант» писал о том, что в выходные было обнаружено объявление о продаже базы крупного российского банка. В списке был пробный фрагмент из данных 200 человек-владельцев карт. Общий объём утечки, по заявлению продавцов, равен 60 миллионам кредитных карт. 

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США введут пошлины на вино и сыр из ЕС

США не исключают введения пошлин на ввоз европейских сыров и вина. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, отвечая на вопрос, затронет ли эти виды продукции новое налогообложение, пишет ТАСС.

Отмечается, что решение связано с тем, что накануне Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Вашингтону ввести против ЕС торговые меры по делу о субсидировании европейскими странами концерна Airbus. Как заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, пошлины могут быть введены в размере 10% на воздушные суда и 25% на сельскохозяйственную продукцию.

Решение вступит в силу 18 октября. В большей степени оно коснётся продукции из Франции, Германии, Испании и Великобритании. 

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Путин заявил о готовности к краткосрочному контракту о транзите газа с Украиной

Россия готова продлить контракт на транзит газа с Украиной на год, если не будет подписан новый договор, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас Киев пытается внедрить европейское законодательство в своё. Если ему это удастся, Москва готова работать в рамках этого законодательства. В противном случае будет продлён договор на короткий срок — предположительно, на год.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что Киев намеревается на трёхсторонних консультациях с участием ЕС выдвинуть предложение о подписании нового контракта на транзит голубого топлива на 10 лет.

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Лавров назвал уступкой «формулу Штайнмайера»

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал уступкой «формулу Штайнмайера», предполагающую проведение выборов в непризнанных республиках и закрепление за ними особого статуса. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

По его словам, изначальный текст минских соглашений предполагал сначала введение закона об особом статусе, а после проведение выборов в Донбассе. Однако бывший на тот момент президентов Украины Пётр Порошенко заявил, что не может предоставлять особый статус, не зная результатов выборов. Тогда и была предложена компромиссная формулировка, автором которой выступил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Напомним, 1 октября контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера». Кроме того, был согласован порядок отвода сил. 

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