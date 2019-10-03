Новости за ночь: Сбербанк проверяет утечку данных клиентов

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Служебное расследование начало в Сбербанке в связи с возможной утечкой персональных данных как минимум 200 клиентов, сообщается в официальном релизе на сайте банка.

В банке отмечают, что в качестве версии того, как произошла утечка, рассматривается умышленное преступное действие одного из сотрудников. Проникновение в базу данные извне в кредитной организации исключают в связи с её высокой защищённостью. Кроме того, в Сбербанке подчеркнули, что происшествие не угрожает сохранности средств клиентов.

Ранее «Коммерсант» писал о том, что в выходные было обнаружено объявление о продаже базы крупного российского банка. В списке был пробный фрагмент из данных 200 человек-владельцев карт. Общий объём утечки, по заявлению продавцов, равен 60 миллионам кредитных карт.

