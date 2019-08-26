Новости за ночь: Росстат спрогнозировал дефицит мужчин в России
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Назван регион России, где нет дефицита мужчин
В Росстате проанализировали соотношение числа мужчин и женщин в России на сегодняшний день и составили прогноз до 20136 года, пишут РИА Новости.
Так, по данным ведомства, в стране сохраняется перевес в сторону преобладания женщин. Единственным регионом, где ситуация обратная, есть и будет оставаться Чукотка.
Так, в этом году на тысячу мужчин в России приходится 1154 женщины. К 2036 году пропорция сохранится: 1128 женщин к тысяче мужчин. К 20131 году ситуация немного выровняется на Камчатке, отмечают эксперты.
Добавим, что причиной перекоса специалисты называют более высокий риск смертности среди представителей сильного пола.
«Почта России» откроет в отделениях алкомаркеты и аптеки
«Почта России» намерена преобразовать свои отделения в подобие алкомаркетов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений, пишут «Известия». Для этого компания попросила из бюджета почти 85 миллиардов рублей.
Причиной необходимости такого преобразования названа замена бумажных писем электронными, а также прогноз дальнейшего падения объёма корреспонденции в полтора раза к 2023 году.
Добавим, изменения должны затронуть порядка 80% отделений компании.
Трамп рассорился с лидерами G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами G7 во время саммита в Биаррице, сообщает The Guardian, ссылаясь на дипломатические источники.
Отмечается, что поводом для разногласий послужила позиция американского президента по вопросу возвращения России в формат «Большой семёрки». Его поддержал в желании вернуть Москву лишь премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который уходит вскоре в отставку. Против выступили лидеры Германии, Канады, Британии и Франции, а также глава Евросовета Дональд Туск. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ занял нейтральную позицию.
Напомним, Россия покинула формат G8, превратившийся в G7, в 2014 году после неприятия лидерами стран присоединения Крыма к её территории.
Норвегия проверит российский Севморпуть на экологические стандарты
Москва не будет привлекать Осло к освоению Северного морского пути (СМП), так как маршрут является национальной трассой, сообщила «Известиям» глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон. При этом Норвегия намерена проверить СМП на соответствие экологическим стандартам.
По её словам, она не представляет, как Россия намерена обеспечить безопасность судоходства в арктических водах на всем протяжении Севморпути. Проблемы у страны, по её мнению, есть во всём: от поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры на всем отрезке трассы до крайне сурового климата.
Кроме того, отмечается, что Осло не будет предоставлять России порты Шпицбергена для использования в рамках СМП.
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