Новости за ночь: Росстат спрогнозировал дефицит мужчин в России

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В Росстате проанализировали соотношение числа мужчин и женщин в России на сегодняшний день и составили прогноз до 20136 года, пишут РИА Новости.

Так, по данным ведомства, в стране сохраняется перевес в сторону преобладания женщин. Единственным регионом, где ситуация обратная, есть и будет оставаться Чукотка.

Так, в этом году на тысячу мужчин в России приходится 1154 женщины. К 2036 году пропорция сохранится: 1128 женщин к тысяче мужчин. К 20131 году ситуация немного выровняется на Камчатке, отмечают эксперты.

Добавим, что причиной перекоса специалисты называют более высокий риск смертности среди представителей сильного пола.

