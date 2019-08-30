Новости за ночь: Россия и Украина начали обмен пленными

2

Продлить летние каникулы школьникам и студентам до октября предложил депутат Госдумы Василий Власов, пишет РИА Новости. Свою инициативу он изложил в письме на имя вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой.

По его мнению, нагрузка на учащихся сегодня высока — экзамены и тесты заканчиваются к началу июля, и фактически на отдых остаётся лишь два месяца. Кроме того, многие студенты предпочитают летом работать, так как потенциальные работодатели требуют от них наличие опыта.

«Необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы. Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему», — отмечает парламентарий.

Также, по его мнению, продление каникул поможет развитию туризма. Начать внедрение инициативы он предлагает с пилотного проекта на Дальнем Востоке.

