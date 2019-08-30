Новости за ночь: Россия и Украина начали обмен пленными
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Начался обмен пленными между Россией и Украиной
Россия и Украина начали обмен пленными. Об этом сообщил в Facebook новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, ссылаясь на представителя Верховной рады Анну Исламову.
«Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждём», — написал он.
Отметим, российские СМИ сообщают, что самолёт с заключёнными, переданными Украине, скоро прибудет в киевский аэропорт «Жуляны». Официального подтверждения со стороны России пока нет.
Ранее стало известно, что режиссёр Олег Сенцов доставлен в СИЗО-2 в Москве. Предположительно, его собирались обменять на Кирилла Вышинского.
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Продлить летние каникулы школьникам и студентам до октября предложил депутат Госдумы Василий Власов, пишет РИА Новости. Свою инициативу он изложил в письме на имя вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой.
По его мнению, нагрузка на учащихся сегодня высока — экзамены и тесты заканчиваются к началу июля, и фактически на отдых остаётся лишь два месяца. Кроме того, многие студенты предпочитают летом работать, так как потенциальные работодатели требуют от них наличие опыта.
«Необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы. Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему», — отмечает парламентарий.
Также, по его мнению, продление каникул поможет развитию туризма. Начать внедрение инициативы он предлагает с пилотного проекта на Дальнем Востоке.
В России хотят разрешить продажу БАДов в интернете
Снять запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете предлагает Роспотребнадзор. Такое предложение содержится в проекте постановления правительства, подготовленном ведомством. В случае одобрения торговля будет разрешена с 2021 года, пишут «Известия».
Как отметили в Ассоциации компаний интернет-торговли, торговля БАДами продолжается на иностранных сайтах, что создаёт риск для здоровья россиян, так как такая продукция не проходит отечественную сертификацию. Только за прошлый год объём покупок таких товаров на зарубежных интернет-ресурсах составил 1,2 миллиарда рублей.
Напомним, продажа БАДов через интернет была запрещена в России с 2003 года. Торговля такими препаратами ведётся только в аптеках и продовольственных магазинах.
Трамп отменил визит в Польшу
Президент США Дональд Трамп не поедет в Польшу на мероприятия, посвящённые годовщине начала Второй мировой войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомлённых источника.
Глава Белого дома пояснил, что отмена визита связана с приближением урагана «Дориан» к штату Флорида в эти выходные. Вместо себя Трамп отправит в Варшаву вице-президента Майкла Пенса.
«Чтобы удостовериться в том, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся урагане, я принял решение отправить нашего вице-президента Майкла Пенса в Польшу в эти выходные вместо себя», — заявил Трамп журналистам.
В Польше также прокомментировали отмену визита. По словам главы канцелярии польского президента Кшиштофа Щерского, американский лидер посетит Польшу в ближайшие месяцы.
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