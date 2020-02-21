Новости за ночь: Российские моряки в Греции получили 400 лет тюрьмы

Суд в Греции вынес приговор ещё двум российским морякам, которые были задержаны осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции. Александру Илларионову и Андрею Журавлёву назначено 395 лет тюрьмы, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников «Интерфаксу».

По этому же делу в январе греческий суд вынес приговор другим двум россиянам - Антону Каррамову и Платону Давыдову, сообщает телеканал «360». Их родственники утверждают, что они не были в курсе, что перевозят нелегалов, а думали, что возят туристов. В итоге россияне стали жертвами «черных работодателей»: все они искали работу через интернет. Работодатель заверял, что им нужно будет возить туристов в Турцию, Грецию и Италию на отдых.

Сейчас под арестом за этот вид преступления находятся 24 россиянина, сообщает RT.

