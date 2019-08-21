Новости за ночь: Россия и Китай созовут Совбез ООН из-за ракет США
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Совбез ООН проведёт заседание из-за ракетных испытаний США
Внеочередное заседание по поводу ракетных разработок США, выходящих за рамки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, проведёт в четверг, 22 августа, Совет Безопасности ООН, сообщает ТАСС. Об этом рассказал исполняющий обязанности постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
Он отметил, что заседание пройдёт в открытом формате по запросу России и Китая. На нём представит доклад представитель генсека ООН.
Напомним, в понедельник Пентагон сообщил об испытании крылатой ракеты наземного базирования с характеристиками, запрещёнными ДРСМД. Испытания были проведены впервые после выхода Вашингтона из договора.
Украинцев разочаровал пост Макрона на русском языке
Украинские политики оказались разочарованы постом президента Франции Эмманюэля Макрона, написанном на русском языке. Напомним, после встречи со своим российским коллегой Макрон опубликовал пост в соцсетях, в котором назвал Россию европейской страной.
Бывший спикер Верховной рады Украины, избранный депутат нового созыва Ирина Геращенко в Facebook написала о «мимикрировании под Путина» мировых лидеров. Также она допустила, что с РФ к 2020 году снимут санкции.
Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью «Обозревателю» назвал невыгодной Киеву позицию французского лидера. Также он выразил недовольство, что тема Украины обсуждалась политиками без её участия.
В свою очередь, депутат Верховной рады Владимир Арьев отметил, что нынешняя европейская политика приведёт к «Европе от Лиссабона до Владивостока».
Напомним, именно такой фразой отметил Макрон европейское будущее России.
Минздрав рассказал, как бороться со стрессом
В Минздраве рассказали, что поможет справиться со стрессом, пишет РИА Новости. В ведомстве посоветовали есть орехи, бананы, имбирь, заниматься плаванием, высыпаться и чередовать работу с отдыхом.
Кроме того, на состояние человека, по мнению специалистов, влияет его умение контролировать своё настроение.
«Следите за своим настроением, как за внешним видом, относитесь к своей раздражительности и вспыльчивости как к источнику болезней. Доброжелательное выражение лица и улыбка улучшат ваше настроение и отношение окружающих к вам», — отметили эксперты.
Добавим, также в Минздраве посоветовали не бороться со стрессом при помощи алкоголя и курения. Решить проблему эти средства не помогут, а на здоровье скажутся, отметили специалисты.
Названы сроки укрепления рубля
Рубль укрепится по отношению к американскому доллару к сентябрю, уверенны эксперты банковской сферы, опрошенные «Известиями». Курс может составить 65,5 рублей за доллар.
На данный момент, по их мнению, отечественная валюта исчерпала потенциал ослабления, однако к концу года есть опасения, что тенденция падения вновь вернётся. Тогда специалисты прогнозируют 67 рублей за доллар.
Напомним, к резкому падению рубля привёл новый виток торговой войны между Китаем и США.
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