Новости за ночь: Россия и Китай созовут Совбез ООН из-за ракет США

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Внеочередное заседание по поводу ракетных разработок США, выходящих за рамки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, проведёт в четверг, 22 августа, Совет Безопасности ООН, сообщает ТАСС. Об этом рассказал исполняющий обязанности постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Он отметил, что заседание пройдёт в открытом формате по запросу России и Китая. На нём представит доклад представитель генсека ООН.

Напомним, в понедельник Пентагон сообщил об испытании крылатой ракеты наземного базирования с характеристиками, запрещёнными ДРСМД. Испытания были проведены впервые после выхода Вашингтона из договора.

