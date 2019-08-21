Новости за ночь: Россия и Китай созовут Совбез ООН из-за ракет США

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

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Совбез ООН проведёт заседание из-за ракетных испытаний США

Внеочередное заседание по поводу ракетных разработок США, выходящих за рамки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, проведёт в четверг, 22 августа, Совет Безопасности ООН, сообщает ТАСС. Об этом рассказал исполняющий обязанности постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Он отметил, что заседание пройдёт в открытом формате по запросу России и Китая. На нём представит доклад представитель генсека ООН.

Напомним, в понедельник Пентагон сообщил об испытании крылатой ракеты наземного базирования с характеристиками, запрещёнными ДРСМД. Испытания были проведены впервые после выхода Вашингтона из договора. 

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Украинцев разочаровал пост Макрона на русском языке

Украинские политики оказались разочарованы постом президента Франции Эмманюэля Макрона, написанном на русском языке. Напомним, после встречи со своим российским коллегой Макрон опубликовал пост в соцсетях, в котором назвал Россию европейской страной. 

Бывший спикер Верховной рады Украины, избранный депутат нового созыва Ирина Геращенко в Facebook написала о «мимикрировании под Путина» мировых лидеров. Также она допустила, что с РФ к 2020 году снимут санкции.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью «Обозревателю» назвал невыгодной Киеву позицию французского лидера. Также он выразил недовольство, что тема Украины обсуждалась политиками без её участия.

В свою очередь, депутат Верховной рады Владимир Арьев отметил, что нынешняя европейская политика приведёт к «Европе от Лиссабона до Владивостока».

Напомним, именно такой фразой отметил Макрон европейское будущее России.

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Минздрав рассказал, как бороться со стрессом

В Минздраве рассказали, что поможет справиться со стрессом, пишет РИА Новости. В ведомстве посоветовали есть орехи, бананы, имбирь, заниматься плаванием, высыпаться и чередовать работу с отдыхом.

Кроме того, на состояние человека, по мнению специалистов, влияет его умение контролировать своё настроение.

«Следите за своим настроением, как за внешним видом, относитесь к своей раздражительности и вспыльчивости как к источнику болезней. Доброжелательное выражение лица и улыбка улучшат ваше настроение и отношение окружающих к вам», — отметили эксперты.

Добавим, также в Минздраве посоветовали не бороться со стрессом при помощи алкоголя и курения. Решить проблему эти средства не помогут, а на здоровье скажутся, отметили специалисты.

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Названы сроки укрепления рубля

Рубль укрепится по отношению к американскому доллару к сентябрю, уверенны эксперты банковской сферы, опрошенные «Известиями». Курс может составить 65,5 рублей за доллар.

На данный момент, по их мнению, отечественная валюта исчерпала потенциал ослабления, однако к концу года есть опасения, что тенденция падения вновь вернётся. Тогда специалисты прогнозируют 67 рублей за доллар.

Напомним, к резкому падению рубля привёл новый виток торговой войны между Китаем и США.


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