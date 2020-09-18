Новости за ночь: Путину, Лукашенко и Трампу присудили Шнобелевскую премию из-за COVID-19

Президенты девяти стран удостоились шуточной Шнобелевской премии в медицине «за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи», передаёт ТАСС.

Среди лауреатов президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, американский лидер Дональд Трамп, их коллеги из Индии, Бразилии, Туркмении, Турции и Мексики.

Ведущий онлайн-церемонии передал особые поздравления Лукашенко, которому в 2013 году присудили Шнобелевскую премию за «запрет публичных аплодисментов».

Самой «громкой» наградой были отмечены исследователи, заставившие самку китайского аллигатора рычать в герметичной камере с гелием, передаёт телеканал «360». В области психологии шуточную награду присудили за метод выявления нарциссов путем изучения их бровей, а в номинации «мир» победили дипломаты Индии и Пакистана, которые звонили друг другу в дверные звонки посреди ночи, а затем убегали.

