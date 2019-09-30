Новости за ночь: Путин освободил студентов и аспирантов от НДФЛ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров не отменил визит в США после невыдачи виз российской делегации для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, пишет РИА Новости.

По словам Захаровой, сейчас перед страной стоят иные задачи, не позволяющие подыгрывать тем, кто хотел добиться отказа от визита российской стороны.

«На тот момент, когда развороты над Атлантикой имели место, была совершенно иная ситуация. Сейчас задачи совершенно иные, как раз минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию. Зачем же нам было им подыгрывать», — отметила Захарова.

Так она ответила на вопрос, было ли у министра иностранных дел желание развернуть самолёт, как это сделал в своё время его коллега Евгений Примаков.

Напомним, сам министр ранее заявлял, что президент США Дональд Трамп и вице-премьер Майк Помпео заверили его, что они не причастны к отказу выдать визы некоторым членам российской делегации.

