Новости за ночь: Путин освободил студентов и аспирантов от НДФЛ
Главные события ночи по версии НСН.
Путин освободил от НДФЛ некоторые категории граждан
Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной поддержки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.
Согласно закону, эта категория граждан освобождается от налогообложения при получении выплат, не превышающих четырёх тысяч рублей в год. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
Кроме того, глава государства подписал аналогичный закон, который освободит от НДФЛ лиц, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, при получении компенсаций.
Россиян предупредили о росте цен на молочную продукцию
Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10-12% в ноябре, пишут «Известия» со ссылкой на комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты.
Издание отмечает, что рост цен может быть связан с запуском заключительного этапа электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции. Кроме того, этот период совпадает с экспериментом по маркировке продукции, что в совокупности может привести к увеличению издержек и последующему росту цен.
На Украине оправдались за «оскорбление» Зеленского в адрес Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский ценит вклад ФРГ в урегулирование конфликта на Украине, заявил посол страны в Германии Андрей Мельник, сообщает издание Der Spiegel.
«Президент Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера», — отметил дипломат.
Таким образом он отреагировал на информацию в немецкой прессе о том, что президент Украины обесценил вклад Германии в урегулирование ситуации, согласившись в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что Берлин мало делает для Киева. Напомним, стенограмма разговора двух лидеров была опубликована ранее. Согласие Зеленского с Трампом в Германии расценили как оскорбление канцлера страны Ангелы Меркель.
Захарова объяснила, почему Лавров не отказался от визита в США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров не отменил визит в США после невыдачи виз российской делегации для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, пишет РИА Новости.
По словам Захаровой, сейчас перед страной стоят иные задачи, не позволяющие подыгрывать тем, кто хотел добиться отказа от визита российской стороны.
«На тот момент, когда развороты над Атлантикой имели место, была совершенно иная ситуация. Сейчас задачи совершенно иные, как раз минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию. Зачем же нам было им подыгрывать», — отметила Захарова.
Так она ответила на вопрос, было ли у министра иностранных дел желание развернуть самолёт, как это сделал в своё время его коллега Евгений Примаков.
Напомним, сам министр ранее заявлял, что президент США Дональд Трамп и вице-премьер Майк Помпео заверили его, что они не причастны к отказу выдать визы некоторым членам российской делегации.
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