Новости за ночь: Помпео подтвердил планы США вернуть Россию в G8

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В США намерены работать над возвратом к формату G8 с участием России. Эту информацию в интервью телеканалу Fox News подтвердил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Президент считает, что нам следует это сделать (вернуть Россию в G8 — прим. НСН). Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать в этом направлении», — заявил Помпео.

Ранее сообщалось, что сенаторы-демократы призвали президента США Дональда Трампа отказаться от идеи вернуть Россию в «Большую восьмёрку» из-за отсутствия у неё экономического потенциала и демократических институтов.

