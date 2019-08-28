Новости за ночь: Помпео подтвердил планы США вернуть Россию в G8
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Помпео подтвердил планы Вашингтона вернуть РФ в G8
В США намерены работать над возвратом к формату G8 с участием России. Эту информацию в интервью телеканалу Fox News подтвердил госсекретарь США Майкл Помпео.
«Президент считает, что нам следует это сделать (вернуть Россию в G8 — прим. НСН). Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать в этом направлении», — заявил Помпео.
Ранее сообщалось, что сенаторы-демократы призвали президента США Дональда Трампа отказаться от идеи вернуть Россию в «Большую восьмёрку» из-за отсутствия у неё экономического потенциала и демократических институтов.
Назван объём «секретных» расходов России
Траты России на вооружение и продукты интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Издание отмечает, что это составляет почти 5,3% от ВВП за соответствующий год. В предыдущие годы расходы росли, но в 2016-2017 остались на прежнем уровне. Данные за 2018 год пока не известны, но в ведомстве не исключают снижение секретных трат, так как наблюдают уменьшение «приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал».
Добавим, содержание расходов России на вооружение и интеллектуальную собственность Росстат не публикует, но сами траты можно определить по остаточному принципу. В ведомстве объясняют отсутствие деталей секретностью сведений.
Россия оценила вероятность возобновления авиасообщения с Украиной
Киев ещё не готов к возобновлению авиасообщения с Россией, но к такому развитию сценария есть предпосылки, заявили в МИД РФ, пишут «Известия».
В ведомстве отметили, что случай, когда украинская сторона дала разрешение российскому авиалайнеру пролететь над своей территорией во избежание аварийной ситуации не даёт оснований полагать, что Киев созрел для отмены запрета. Решение об допуске самолёта было принято на основании норм Международной организации гражданской авиации (ИКАО), во избежание опасности для пассажиров и экипажа лайнера.
Добавим, в Верховной раде Украины допускают возобновление полётов. Как сообщил украинский парламентарий Евгений Балицкий, есть шанс, что новый лидер страны Владимир Зеленский постепенно пойдёт на такой шаг.
В Госдуме РФ напомнили, что запрет был введён не по российской инициативе, а значит, и конечное слово в этом вопросе за Киевом.
Россияне задолжали более полумиллиарда за ЖКХ
Долги россиян за ЖКХ в первом квартале 2019 года превысили полмиллиарда рублей. Как сообщают «Известия», задолженность составила 564,5 миллиарда рублей.
Отмечается, что долг вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,7 миллиарда национальной валюты. Самой крупной статьёй долгов стало теплоснабжение — 146,4 миллиарда рублей.
Добавим, отдельно подсчитан долг промышленных потребителей (за исключением госорганизаций) — 530,2 миллиарда рублей. В совокупности задолженность превышает один триллион рублей.
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