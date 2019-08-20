Новости за ночь: Названы траты родителей на сборы в школу
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Названы траты родителей на сборы в школу
Траты родителей на сборы ребёнка в школу в разных городах подсчитали эксперты РИА Новости. Согласно исследованию, больше всего тратят на сборы в Новосибирске и Красноярске — около 9 тысяч рублей.
На втором месте по затратам оказалась Москва — 8,7 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Казань — 8,5 тысячи рублей.
Отметим, выше восьми тысяч составляют траты жителей Уфы, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. Близки к этой отметке и расходы родителей из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Меньше всего уходит на сборы в школу у семей из Перми — около 6,5 тысячи рублей.
На Украине опасаются трудной зимы из-за газового спора с Россией
Украину ждёт трудная зима из-за низких запасов угля и наличия споров с «Газпромом». Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус, сообщает ТАСС.
По его словам, запасы угля на складах невысоки, однако власти запрещают теплогенерирующим компаниям повышать тарифы, используя низкие запасы как предлог.
«Такие истории на Украине уже происходили, и мы хотели бы, чтобы это никогда не повторялось и компании держали достаточные запасы угля на складах, особенно накануне трудной зимы, когда у нас есть определенные споры с «Газпромом» по транзиту газа», — заявил Герус.
Напомним, в конце 2019 года истекает контракт Украины и России на поставку российского газа. До сих пор стороны так и не договорились об условиях продления соглашения.
Макрон уверен в европейском будущем России
Уверенность в европейском будущем России выразил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил по окончании переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Я убежден, что будущее России полностью европейское. Мы верим в такую Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», — написал французский политик в Twitter.
Напомним, 19 августа состоялись переговоры лидеров двух стран. Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели встречу, которая продлилась около трёх с половиной часов.
Ценам на свинину в России спрогнозировали падение
Оптовые цены на свинину в России могут снизиться к концу года на 10%. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалёв.
По его словам, прирост объёма производства будет продолжаться ближайшие три-четыре года на 4-5% в год. Это приведёт к усилению внутренней конкуренции и снижению оптовых цен.
«Между тем, снижение оптовых цен прекращает давление на розничные цены, поэтому продавцы сейчас делают все больше акций и скидок по такой продукции», — отметил Ковалёв.
Ранее сообщалось о приостановке поставок свинины из Сербии в Россию с 14 августа. Причиной стало распространение африканской чумы свиней в Сербии.
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