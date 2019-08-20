Новости за ночь: Названы траты родителей на сборы в школу

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Траты родителей на сборы ребёнка в школу в разных городах подсчитали эксперты РИА Новости. Согласно исследованию, больше всего тратят на сборы в Новосибирске и Красноярске — около 9 тысяч рублей.

На втором месте по затратам оказалась Москва — 8,7 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Казань — 8,5 тысячи рублей.

Отметим, выше восьми тысяч составляют траты жителей Уфы, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. Близки к этой отметке и расходы родителей из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Меньше всего уходит на сборы в школу у семей из Перми — около 6,5 тысячи рублей.

