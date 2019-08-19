Новости за ночь: Названы крупнейшие должники России

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Доказательства участия России в вооружённых действиях под Иловайском в 2014 году обнаружили эксперты британской исследовательской группы Forensic Architecture, сообщает The Guardian.

Учёные нашли спутниковые снимки, на которых видно российские вооружённые автоколонны на территории Украины. Кроме того, на снимках видно танки Т-72Б3, которые на тот момент использовала в армии только РФ.

Напомним, бои под Иловайском вошли в историю конфликта на юго-востоке Украины как самые кровопролитные. Из-за больших потерь украинской армии, оказавшейся в оцеплении, операция получила название Иловайского котла.

