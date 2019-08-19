Новости за ночь: Названы крупнейшие должники России
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Названы регионы России с самым доступным бензином
Составлен рейтинг регионов России, где жители могут позволить себе больше всего бензина марки АИ-92. Исследование провели эксперты РИА Новости.
Отмечается, что больше всего топлива на среднемесячный заработок могут приобрести жители Ямало-Ненецкого автономного округа — 2 тысячи 80 литров. Второе место в рейтинге заняла столица — 1 тысяча 798 литров, и замыкает тройку Ненецкий автономный округ — 1 тысяча 609 литров.
Наименее доступным бензин оказался для жителей Дагестана, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.
Добавим, анализ был проведён на основе данных Росстата.
Ограничен ввоз овощей и фруктов в Россию
С 19 августа в России вступили в силу новые правила ввоза овощей и фруктов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно правилам, без оформления специальных фитосанитарных сертификатов в страну можно будет ввозить до пяти килограммов овощей или фруктов, а также не более трёх букетов цветов — до 15 цветов в каждом. Ввоз превышающей по объёму норму продукции будет запрещён и подлежит возврату либо уничтожению за счёт собственника. Кроме того, в перечень ограниченных к ввозу товаров войдут бобовые, орехи и ёлки.
Названы самые крупные должники России
Общий долг 17 государств перед Россией составляет порядка 27 миллиардов долларов. Такие подсчёты приводит РБК.
Отмечается, что больше всего РФ должны Белоруссия, Украина и Венесуэла. Отметим, данные приводятся на основе собственных подсчётов издания, так как официальные цифры по долгам государств перед Россией засекречены. Издание утверждает, что гриф секретно присваивается информации из-за того, что многие займы носят политический характер, а также бывают связаны с военной сферой.
Британские исследователи нашли доказательства участия РФ в боях под Иловайском
Доказательства участия России в вооружённых действиях под Иловайском в 2014 году обнаружили эксперты британской исследовательской группы Forensic Architecture, сообщает The Guardian.
Учёные нашли спутниковые снимки, на которых видно российские вооружённые автоколонны на территории Украины. Кроме того, на снимках видно танки Т-72Б3, которые на тот момент использовала в армии только РФ.
Напомним, бои под Иловайском вошли в историю конфликта на юго-востоке Украины как самые кровопролитные. Из-за больших потерь украинской армии, оказавшейся в оцеплении, операция получила название Иловайского котла.
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