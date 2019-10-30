Новости за ночь: Конгресс США одобрил санкции против Турции
События минувшей ночи по версии НСН.
Впервые произведён пуск ракеты «Булава» с атомной подлодки «Князь Владимир»
Первый пуск баллистической ракеты «Булава» был произведён атомной подлодкой «Князь Владимир», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Отмечается, что запуск осуществил ракетный крейсер в подводном положении в водах Белого моря. Военные отчитались, что «Булава» успешно достигла полигона Кура на Камчатке. Полёт был произведён в штатном режиме, безопасность режима с закрытием судоходства в районе стрельбы обеспечивали суда Северного флота.
Конгресс США одобрил санкции против Турции
Конгресс США одобрил санкции в отношении Турции в связи с покупкой Анкарой ЗРК С-400, а также военной операцией «Источник мира» на севере Сирии, сообщает ТАСС.
Отмечается, что ограничительные меры коснутся лиц, причастных к турецкой военной операции в САР, вплоть до главы военного ведомства. Кроме того, санкции могут затронуть финансовые компании Турции и других государств, поставляющих Анкаре оружие. В отношении американских компаний введён запрет на поставки оружия Турции.
Добавим, меры вступят в силу, если их одобрит сенат Конгресса США. В нём на сегодняшний день сложилось большинство однопартийцев президента США Дональда Трампа, которое выступает против таких жёстких мер в отношении Анкары.
В Британии согласовали дату досрочных выборов
Палата общин парламента Великобритании одобрила во втором чтении законопроект о досрочных парламентских выборах, сообщает ТАСС. Выборы назначены на 12 декабря. Теперь законопроект должен пройти третье чтение, в ходе которого будут представлены поправки.
Отмечается, что автором предложения о назначении досрочных выборов выступил премьер-министр страны Борис Джонсон. Для него это была четвёртая попытка согласовать инициативу, оппозиция согласилась лишь после того, как ЕС согласовал с Британией очередную отсрочку Brexit на три месяца.
Добавим, теперь выход Британии из Евросоюза должен пройти не позднее 31 января 2020 года.
HBO снимет приквел «Игры престолов»
Съемки приквела к сериалу «Игра престолов» анонсировал телеканал HBO. Новый многосерийный фильм будет посвящён истории дома Таргариенов.
Отмечается, что основой фильма станут также книги Джорджа Мартина. События, описанные в картине, будут происходить за 300 лет до начала «Игры престолов». Снимать пилотный эпизод и несколько последующих будет Мигель Сапочник. Он работал над пятым сезоном сериала.
Добавим, издание The Hollywood Reporter также пишет, что HBO отказалось от идеи снимать первый запланированный приквел сериала.
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