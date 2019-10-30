Новости за ночь: Конгресс США одобрил санкции против Турции

2

Конгресс США одобрил санкции в отношении Турции в связи с покупкой Анкарой ЗРК С-400, а также военной операцией «Источник мира» на севере Сирии, сообщает ТАСС.

Отмечается, что ограничительные меры коснутся лиц, причастных к турецкой военной операции в САР, вплоть до главы военного ведомства. Кроме того, санкции могут затронуть финансовые компании Турции и других государств, поставляющих Анкаре оружие. В отношении американских компаний введён запрет на поставки оружия Турции.

Добавим, меры вступят в силу, если их одобрит сенат Конгресса США. В нём на сегодняшний день сложилось большинство однопартийцев президента США Дональда Трампа, которое выступает против таких жёстких мер в отношении Анкары.

