Новая Зеландия ужесточает антитабачную кампанию
В Новой Зеландии намерены принять закон, который запрещает покупать сигареты молодым людям, родившимся после 2008 года, сообщают местные СМИ. Нормативным актом также предлагается снизить уровень никотина в сигаретах, которые будут продаваться для пенсионеров. Данный законопроект будет принят в начале 2022 года.
Правительство страны планирует существенно сократить и места, где можно приобрести подобную продукцию.
Кроме того, с 2025 года минимальный возраст, с которого разрешено покупать табачные изделия, будет ежегодно повышаться на один год. Как заявили в Минздраве островного государства, именно такие кардинальные меры должны помочь, а другие программы либо неэффективны, либо требуют слишком длительных сроков реализации.
Ранее в ВОЗ призвали брать с России пример в борьбе с курением и алкоголизмом.
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