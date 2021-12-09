Новая Зеландия ужесточает антитабачную кампанию

В Новой Зеландии намерены принять закон, который запрещает покупать сигареты молодым людям, родившимся после 2008 года, сообщают местные СМИ. Нормативным актом также предлагается снизить уровень никотина в сигаретах, которые будут продаваться для пенсионеров. Данный законопроект будет принят в начале 2022 года.

Правительство страны планирует существенно сократить и места, где можно приобрести подобную продукцию.

Кроме того, с 2025 года минимальный возраст, с которого разрешено покупать табачные изделия, будет ежегодно повышаться на один год. Как заявили в Минздраве островного государства, именно такие кардинальные меры должны помочь, а другие программы либо неэффективны, либо требуют слишком длительных сроков реализации.

Ранее в ВОЗ призвали брать с России пример в борьбе с курением и алкоголизмом.



