Норвежский террорист Брейвик попросил об УДО

Националист праворадикальных взглядов из Норвегии Андрес Брейвик, устроивший теракты в Осло и бойню на острове Утёйа в июле 2011 года, подал прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщил его адвокат, информирует издание Verdens Gang. По словам защитника, Брейвик имеет право на такое прошение после отбытия в заключении более восьми лет.

22 июля 2011 года Брейвик организовал взрыв в центре столицы Норвегии у одного из правительственных зданий. В результате этого теракта погибли восемь человек и несколько сотен пострадали.

В тот же день он расстрелял участников слёта молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии на острове Утёйа. На кровавом счету террориста - 69 человек, ещё 66 были ранены, в основном это несовершеннолетние.

Сейчас Брейвик отбывает 21-летнее тюремное заключение, которое может продлеваться неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, будет продолжать представлять опасность для общества.

В феврале 2018 года террорист впервые заявил, что раскаивается в содеянном. Он написал об этом администрации тюрьмы Шиен, в которой содержится. Позднее Брейвик сказал о том же психиатру.

Себя он считает националистом и заявляет о ненависти к современным мультикультурным системам, а также к мусульманам. В своём манифесте перед совершением теракта, он завил, что был разочарован в демократических методах борьбы за достижение целей правых ещё в 2000-х годах. Брейвик также состоял в норвежской масонской ложе «Святой Олаф».

