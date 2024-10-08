Норвегия повысила уровень террористической угрозы из-за Ближнего Востока
Власти Норвегии объявили о повышении уровня террористической угрозы в королевстве с умеренного до высокого – четвёртого из пяти возможных. Как сообщает агентство EFE, такой шаг вызван обострением обстановки на Ближнем Востоке.
Норвежские спецслужбы уточнили, что повышенный уровень угрозы совершения терактов в первую очередь относится к объектам, которые связаны с иудаизмом и Израилем. Всем сотрудникам полиции в стране предписано выходить на службу вооруженными.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», конфликт на Ближнем Востоке вступил в новую фазу с началом открытого противостоянием Израиля с Ливаном и Ираном на фоне продолжающейся операции против ХАМАС в секторе Газа. Новая военная акция Израиля против прошиитской «Хезболлы» в Ливане привела к включению в конфликт Тегерана, который уже нанес ракетный удар по еврейскому государству 1 октября. Эта атака, правда, не привела к серьезным последствиям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru