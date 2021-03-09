Норвегия может заблокировать покупку «Трансмашхолдингом» завода у Rolls-Royce

Власти Норвегии могут помешать покупке принадлежащего британской Rolls-Royce норвежского завода по производству двигателей Bergen Engines российским «Трансмашхолдингом», передает Reuters.

Ранее о планах покупки сообщалось в начале февраля. «Трансмашхолдинг» хотел получить доступ к технологиям в сфере энергетики и судостроения. Сделка оценивалась в 150 млн евро.

Rolls-Royce планировал продать компанию в целях оптимизации своей структуры в условиях пандемии, при этом Bergen Engines среди прочего является поставщиком для ВМФ Норвегии, являющейся членом НАТО.

