НКР заявила о гибели 54 армянских военных

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика за сутки потеряла 54 своих военнослужащих, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя командующего АО НКР Артура Саркисяна.

Ранее уже был опубликован список Минобороны Карабаха со 103 погибшими военными. Саркисян выразил соболезнования семьям погибших.

В то же время, как сообщает Интерфакс, также ссылаясь на Саркисяна, Азербайджан за те же сутки понёс куда более значительные потери. «За сутки противник потерял 39 единиц бронетехники, четыре самолета Су-25, три вертолета Ми-24, 17 беспилотников, 830 убитых военных. Уничтожен артиллерийский дивизион противника», — сообщил представитель НКР. Баку о своих потерях не сообщает.

Со слов Саркисяна также стало известно, что руководство азербайджанскими подразделениями якобы ведётся на арабском языке. «Выводы делайте сами,» - подытожил заместитель командующего.

Азербайджан начал «контрнаступательную операцию» 27 сентября. По словам Баку, это ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В самом Нагорном Карабахе сообщили, что Степанакерт и другие населённые пункты были подвергнуты артиллерийскому обстрелу со стороны Азербайджана.

В Армении и Карабахе введено военное положение и объявлена мобилизация. Частичная мобилизация объявлена и в Азербайджане, а в некоторых населённых пунктах введено военное положение. Погибшие и раненые среди гражданских и военных есть с обеих сторон.

