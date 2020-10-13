НКР регламентирует участие ополчения в боях за Карабах

В сообщении указано, что поправки в закон призваны регулировать участие добровольного ополчения в военных действиях для защиты непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Также Арутюнян отметил, что принятие закона обусловлено текущей ситуацией на территории вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, в военных действиях участвуют «тысячи наёмных террористов» и военнослужащие из Турции. Президент непризнанной республики призвал народ объединиться, «чтобы сломать позвоночник врагу и оттеснить его от наших границ».

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках населённых пунктов на линии соприкосновения. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелах мирного населения, ввела военное положение и всеобщую мобилизацию.

Позже на переговорах в Москве Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в зоне конфликта с 10 октября. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в активных военных действиях.

