НКР регламентирует участие ополчения в боях за Карабах
Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян подписал проект об изменении закона «Об обороне». Об этом президент НКР сообщил на своей странице в Facebook.
В сообщении указано, что поправки в закон призваны регулировать участие добровольного ополчения в военных действиях для защиты непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Также Арутюнян отметил, что принятие закона обусловлено текущей ситуацией на территории вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, в военных действиях участвуют «тысячи наёмных террористов» и военнослужащие из Турции. Президент непризнанной республики призвал народ объединиться, «чтобы сломать позвоночник врагу и оттеснить его от наших границ».
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках населённых пунктов на линии соприкосновения. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелах мирного населения, ввела военное положение и всеобщую мобилизацию.
Позже на переговорах в Москве Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в зоне конфликта с 10 октября. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в активных военных действиях.
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