Нижняя палата парламента Аргентины одобрила законопроект, разрешающий аборты

По данным агентства, дебаты вокруг закона велись в парламенте около 20 часов, в то время как у конгресса проходили митинги как сторонников, так и противников этого решения. Для принятия закона необходимо также подтверждение Сената, которое, вероятнее всего, будет дано до конца года.

Согласно тексту документа, женщины смогут сделать аборт в Аргентине до 14-й недели беременности. Ранее закон одобрил глава страны Альберто Фернандес.

Сейчас в Аргентине за прерывание беременности грозит уголовное преследование. Аборты разрешены, только если беременность наступила в случае изнасилования, а также при наличии угрозы жизни беременной.

