Нижняя палата парламента Аргентины одобрила законопроект, разрешающий аборты

Нижняя палата парламента Аргентины приняла закон, согласно которому аборты в стране становятся легальной процедурой. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, дебаты вокруг закона велись в парламенте около 20 часов, в то время как у конгресса проходили митинги как сторонников, так и противников этого решения. Для принятия закона необходимо также подтверждение Сената, которое, вероятнее всего, будет дано до конца года.

Согласно тексту документа, женщины смогут сделать аборт в Аргентине до 14-й недели беременности. Ранее закон одобрил глава страны Альберто Фернандес.

Сейчас в Аргентине за прерывание беременности грозит уголовное преследование. Аборты разрешены, только если беременность наступила в случае изнасилования, а также при наличии угрозы жизни беременной.

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ФОТО: Сергей Самохин
ТЕГИ:ЗаконопроектыАргентинаАборты
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