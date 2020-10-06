Никол Пашинян посетил Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, сообщает пресс-служба правительства страны.

5 октября премьер-министр провел консультации с президентом республики Арцах Араиком Арутюняном и высшим офицерским составом Вооруженных Сил.

Глава Минобороны Арцаха, командующий Армией обороны генерал-майор Джалал Арутюнян доложил руководству двух армянских республик об оперативной обстановке на передовой, достойной контратаке на развязанные противником боевые действия, а также о предстоящих шагах Вооруженных Сил.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал вернуться в армию военнослужащих, которые были демобилизованы в течение последнего года, и отметил, что эти солдаты имеют лучшую военную подготовку, поэтому сейчас они необходимы на фронте.