Нидерланды ввели новые ограничения из-за «дельта» штамма коронавируса

Власти Нидерландов объявили о введении новых ограничений из-за резкого роста заражений «дельта» штаммом коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в стране за минувшую неделю число заражений выросло в 7 раз, причем большинство инфицирования среди молодых людей до 30 лет. Как заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, ограничения необходимы, чтобы на корню пресечь стремительное распространение инфекции.

Новые ограничения вступят в силу с 10 июля. Так, по решению правительства, приостановят работу ночные клубы, также будут запрещены все развлекательные мероприятия.

Время работы мест общественного питания будет ограничено с 6 утра до 12 вечера. Между тем, власти отмечают, что полного локдауна пока не планируется.

