Нидерланды расследуют незакрытие Украиной неба по делу крушения MH17
Нидерланды приступили к исследованию фактов, почему Киев не закрыл своевременно воздушное пространство над Донбассом на востоке Украины, где в июле 2014 года потерпел крушение малайзийский Boeing рейса MH17. Расследование организовано Фондом безопасности полетов, который выступает в качестве третьей стороны, заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел королевства.
Это Фонд - независимая некоммерческая международная организация, которая занимается вопросами безопасности полетов. Его штаб-квартира расположена в американском штате Вирджиния.
Ранее адвокат Баудевейн ван Эйк на судебных слушаниях по этой авиакатастрофе уже заявлял, что голландские власти будут расследовать обстоятельства, по которым Киев не запретил полёты гражданских самолётов в зоне конфликта. Это разбирательство ведётся отдельно от уголовного процесса по крушению MH17.
Малазийский Boeing, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился ровно 6 лет назад - 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те ответили, что не имеют средств поражения летательного аппарата на такой высоте.
В свою очередь, российская прокуратура информировала голландскую сторону о своём заключении, что ракета была запущена с территории, которую контролировали украинские военные. Однако эти данные не были приняты к сведению.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Гааге 9 марта текущего года. По нему проходят четыре человека – трое граждан России, в том числе Игорь Гикин (Стрелков) и один – Украины. Амстердам также подал иск в Европейский суд по правам человека в отношении России.
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