Нидерланды расследуют кибератаку с утечкой данных полиции

Недавняя кибератака в Нидерландах привела к утечке контактных данных всех полицейских, заявил министр юстиции и безопасности Давид ван Вил.

По его словам, вероятно, за этой атакой стоит иностранное государство. В пятницу он подтвердил, что служебные данные всех сотрудников полиции были украдены в результате хакерской атаки.

В Польше назвали кибератакой публикации о мобилизации 200 тысяч поляков

В письме к нижней палате парламента министр сообщил, что нидерландские разведывательные и безопасности службы считают, что за атакой стоит государственное агентство. Утечка затронула глобальный список адресов, включая визитные карточки Outlook, содержащие имена, адреса электронной почты и номера телефонов полицейских. В некоторых случаях были также украдены личные данные.

Ван Вил также отметил, что в ходе взлома были похищены контактные данные сотрудников других нидерландских учреждений, которые сотрудничают с полицией. В настоящее время правоохранительные органы Нидерландов принимают меры для защиты сотрудников и предотвращения дальнейших последствий, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РасследованиеКибератакиНидерланды

Горячие новости

Все новости

партнеры