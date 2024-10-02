Нидерланды расследуют кибератаку с утечкой данных полиции
Недавняя кибератака в Нидерландах привела к утечке контактных данных всех полицейских, заявил министр юстиции и безопасности Давид ван Вил.
По его словам, вероятно, за этой атакой стоит иностранное государство. В пятницу он подтвердил, что служебные данные всех сотрудников полиции были украдены в результате хакерской атаки.
В письме к нижней палате парламента министр сообщил, что нидерландские разведывательные и безопасности службы считают, что за атакой стоит государственное агентство. Утечка затронула глобальный список адресов, включая визитные карточки Outlook, содержащие имена, адреса электронной почты и номера телефонов полицейских. В некоторых случаях были также украдены личные данные.
Ван Вил также отметил, что в ходе взлома были похищены контактные данные сотрудников других нидерландских учреждений, которые сотрудничают с полицией. В настоящее время правоохранительные органы Нидерландов принимают меры для защиты сотрудников и предотвращения дальнейших последствий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru