Нидерланды расследуют кибератаку с утечкой данных полиции

В письме к нижней палате парламента министр сообщил, что нидерландские разведывательные и безопасности службы считают, что за атакой стоит государственное агентство. Утечка затронула глобальный список адресов, включая визитные карточки Outlook, содержащие имена, адреса электронной почты и номера телефонов полицейских. В некоторых случаях были также украдены личные данные.

Ван Вил также отметил, что в ходе взлома были похищены контактные данные сотрудников других нидерландских учреждений, которые сотрудничают с полицией. В настоящее время правоохранительные органы Нидерландов принимают меры для защиты сотрудников и предотвращения дальнейших последствий, передает «Радиоточка НСН».