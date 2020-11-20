Невестка Трампа намерена баллотироваться в Сенат в 2022 году

Супруга сына действующего президента США Дональда Трампа Эрика Трампа Лара может принять участие в выборах в сенат в 2022 году, сообщает газета New York Times.

Баллотироваться она планирует в своем родном штате Северная Каролина в 2022 году.

Ларе Трамп 38 лет, она бывшей телевизионный продюсер, работала как старший советник в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа в 2020 году.







