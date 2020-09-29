Netflix рассказал о проектах с принцем Гарри и Меган Маркл
Netflix подтвердил, что у принца Гарри и Меган Маркл «несколько проектов в разработке» со стриминговой платформой после сообщений о том, что пара снимется в реалити-сериале. Об этом сообщает Radio Times.
Ранее газета The Sun сообщала, что пара подписала с платформой контракт на 112 миллионов фунтов стерлингов на съемку реалити-шоу, которое даст людям «заглянуть в их жизнь».
Как пишет RadioTimes, представитель Netflix сказал, что у пары уже есть несколько проектов в разработке. "Среди них новаторский документальный сериал о природе и мультсериал, посвященный вдохновляющим женщинам, но в настоящее время мы не раскрываем ни один из программных планов", - цитирует его издание.
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