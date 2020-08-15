Слугу Елизаветы II задержали за кражу в Букингемском дворце
Один из служащих королевы Елизаветы II задержан полицией. Его подозревают в воровстве нескольких предметов из Букингемского дворца, сообщает газета Daily Mail.
Пропавшие стакан с гравировкой и фоторамка с символом принца Гарри послужили поводом для обращения служащих королевской резиденции в полицию.
Также среди пропавших предметов числится медаль кавалера ордена Бани главы королевского двора Тони Джонстона-Берта. Известно, что награда была выставлена на интернет-аукционе eBay. Ее оценили в 350 фунтов стерлингов (458 долларов).
Полицейские задержали по подозрению в краже 37-летнего служащего королевского двора.
Расследование продолжается, сообщает Газета.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
918 тыс.+5 061 / сут.
Умерли
15 617+119 / сут.
Выздоровели
729 тыс.+6 447 / сут.
- Слугу Елизаветы II задержали за кражу в Букингемском дворце
- В России спрогнозировали сроки завершения строительства «Северного потока — 2»
- Адвокат Ефремова не исключает участие актера в судебном заседании 18 августа
- Цепкало отреагировал на обвинения во взяточничестве
- Россия присоединилась к межгосударственному розыску Цепкало
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru