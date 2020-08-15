Слугу Елизаветы II задержали за кражу в Букингемском дворце

Один из служащих королевы Елизаветы II задержан полицией. Его подозревают в воровстве нескольких предметов из Букингемского дворца, сообщает газета Daily Mail.

Пропавшие стакан с гравировкой и фоторамка с символом принца Гарри послужили поводом для обращения служащих королевской резиденции в полицию.