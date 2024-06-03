Несколько человек погибли при атаке Израиля по окрестностям Алеппо

В результате израильской атаки на окрестности города Алеппо погибли несколько человек, сообщает Минобороны Сирии.

Это произошло после полуночи. По данным военного ведомства, Израиль совершил агрессию с юго-востока провинции Алеппо, нанеся удары по некоторым объектам.

Нанесен некоторый материальный ущерб.

Ранее ПВО Сирии отразила атаку дронов в районе Хомса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ИзраильСирия

Горячие новости

Все новости

партнеры