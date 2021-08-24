Немцы возмутились гарантиями Украине из-за «Северного потока - 2»
Жители Германии раскритиковали канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая пригрозила России санкциями в случае использования «Северного потока - 2» как «политическое оружие», пишет немецкий журнал Spiegel.
Читатели издания напомнили главе германского правительства, что газопровод позволит «Газпрому» не платить за транзит газа, что также должно положительно сказаться на цене для конечного потребителя.
Также читатели заявили, что благодаря «Северному потоку - 2» Украина больше не сможет «шантажировать Германию» и, требуя денег, угрожать «отключением газа». Что же касается проблем украинского бюджета из-за снижения транзита газа, то немцы считают, что решать их должны в Киеве, а не в Берлине.
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что до физического окончания строительства газовода «Северный поток - 2» «осталось буквально несколько недель», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru