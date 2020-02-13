Немецкого бизнесмена обвиняют в поставке санкционной техники российским военным
Немецкий бизнесмен был арестован по подозрению в поставке техники российским военным в нарушение санкций Евросоюза. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на федеральную прокуратуру.
Задержание подозреваемого состоялось в прошедший вторник в Аугсбурге. Задержанный является главой компании, базирующейся на юге Германии. Его квартира и помещение компании были обысканы.
Как пишет агентство, мужчину обвиняют в том, что он поставлял станки «конечным военным получателям» в России и пытался скрыть, для кого они были предназначены, отправляя их различным фиктивным получателям и делая ложные заявления об их предполагаемом использовании. По словам прокуроров, в период с января 2016 года по январь 2018 года было осуществлено семь поставок на общую сумму около 8 млн евро.
Все предоставленные инструменты были так называемыми товарами двойного назначения, которые могли использоваться как в гражданских, так и в военных целях, заявили в прокуратуре. По действующим правилам ЕС, их нельзя экспортировать в Россию, если они предназначены или могут быть предназначены для военных.
Решение о задержании подозреваемого в возможном обвинении в нарушении законов об экспорте было принято судьей в среду.
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