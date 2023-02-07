Нелегально въезжающих в США россиян стало в 11 раз больше в 2022 году

В 2022 году в США через Мексику въехало в 11 раз больше россиян-нелегалов, чем годом ранее. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации Американской пограничной службы, с октября по декабрь 2022 года на мексиканской границе было поймано 4,7 тыс. российских граждан, а годом ранее лишь 415 россиян пытались нелегально пересечь границу.

Также в 2,5 раза выросло общее количество россиян в пунктах пропуска на границе США и Мексики. С октября по декабрь 2022 года на мексиканской границе было 12,5 тыс. российских граждан, а годом ранее их насчитывалось всего 5 тыс., отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Мексика работает над введением безвизового режима с РФ, пишет НСН.