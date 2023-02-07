Нелегально въезжающих в США россиян стало в 11 раз больше в 2022 году
В 2022 году в США через Мексику въехало в 11 раз больше россиян-нелегалов, чем годом ранее. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По информации Американской пограничной службы, с октября по декабрь 2022 года на мексиканской границе было поймано 4,7 тыс. российских граждан, а годом ранее лишь 415 россиян пытались нелегально пересечь границу.
Также в 2,5 раза выросло общее количество россиян в пунктах пропуска на границе США и Мексики. С октября по декабрь 2022 года на мексиканской границе было 12,5 тыс. российских граждан, а годом ранее их насчитывалось всего 5 тыс., отмечает издание.
Ранее сообщалось, что Мексика работает над введением безвизового режима с РФ, пишет НСН.
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