Нефтяной гуру Гэри Росс рассказал, как пил водку с Игорем Сечиным

В конце 2008 года, когда мир поглотил финансовый кризис, генеральный директор Black Gold Investors Гэри Росс, известный так же, как нефтяной гуру, должен был убедить Россию присоединиться к усилиям ОПЕК по стабилизации цен на нефть. К этому известного аналитика призвала Саудовская Аравия, сообщает Financial Times.

Накануне саммита ОПЕК в марте 2009 года Росс был приглашен на ужин с Игорем Сечиным в Вене, в то время занимавшим пост заместителя руководителя Администрации президента РФ, а ныне президента «Роснефти». Отмечается, что цены на нефть к тому времени упали со 145 доллларов за баррель до 30 всего за 8 месяцев.

«У него был переводчик, а на столе стояла бутылка водки. Были только мы вдвоем. И я начал встречу, указав пальцем на него и сказав: «Я скажу вам не то, что вы хотите услышать, а то, что вы должны услышать». И он указал на меня пальцем и сказал: «Я скажу вам то же самое». Я получил лучшую оценку того, кем он был позже. Я был немного обеспокоен», — цитирует спецкор НСН воспоминания Росса.

По его словам, на этой встрече он показал Сечину презентацию под названием «Защищая черное золото» и отметил, что было бы глупо России не поддержать Саудовскую Аравию в их работе над повышением цен на нефть.

«По словам Росса, это была добродушная встреча с большим количеством выпивки. Он рассказал, что член окружения Путина даже предложил тост за избрание президента Барака Обамы», — передает спецкор НСН слова Гэри Росса.

Газета отмечает, что представитель Сечина назвал воспоминания Росса «дешевой басней». «Во-первых, Игорь Иванович Сечин не пьет водку. Все остальные так называемые высказывания в этом анекдоте относятся к той же категории», — заявили представители главы «Роснефти».

