Небензя: Угрозы создания террористического халифата на Ближнем Востоке нет

Угроза формирования террористического халифата на основе запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) отступила, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН постпред отметил, что сегодня «едва ли может идти речь о создании террористического халифата».

Однако Небензя подчеркнул, что угроза со стороны ИГ может возникнуть вновь, поскольку группировка пытается приспособиться к текущей обстановке на Ближнем Востоке. По мнению постпреда РФ, террористы пользуются разобщенностью и противоречиями стран региона.

«Нельзя забывать, что ИГИЛ берёт свое начало из незаконного применения силы на территории иностранного государства и не менее незаконных поставок оружия», — добавил Небензя.

По словам представителя России, ближневосточные страны при содействии ООН должны продемонстрировать сплоченность в борьбе с радикалами.

