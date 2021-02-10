Небензя: Угрозы создания террористического халифата на Ближнем Востоке нет
Угроза формирования террористического халифата на основе запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) отступила, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН постпред отметил, что сегодня «едва ли может идти речь о создании террористического халифата».
Однако Небензя подчеркнул, что угроза со стороны ИГ может возникнуть вновь, поскольку группировка пытается приспособиться к текущей обстановке на Ближнем Востоке. По мнению постпреда РФ, террористы пользуются разобщенностью и противоречиями стран региона.
«Нельзя забывать, что ИГИЛ берёт свое начало из незаконного применения силы на территории иностранного государства и не менее незаконных поставок оружия», — добавил Небензя.
По словам представителя России, ближневосточные страны при содействии ООН должны продемонстрировать сплоченность в борьбе с радикалами.
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