Небензя: Сообщения о покупке Россией оружия у КНДР – фейк
7 сентября 202200:18
Москва не покупает вооружение у Северной Кореи, подобные сообщения являются недостоверными, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.
«Я не слышал об этом и думаю, что очередной распространяемый фейк», — заявил он.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на источник из разведки США сообщила, что РФ якобы начала закупки вооружения у КНДР. В статье идет речь о «миллионах ракет и снарядов».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru