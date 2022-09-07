Небензя: Сообщения о покупке Россией оружия у КНДР – фейк

Москва не покупает вооружение у Северной Кореи, подобные сообщения являются недостоверными, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.

«Я не слышал об этом и думаю, что очередной распространяемый фейк», — заявил он.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источник из разведки США сообщила, что РФ якобы начала закупки вооружения у КНДР. В статье идет речь о «миллионах ракет и снарядов».

