В Белоруссии выразили готовность принять беженцев из Донбасса

Белоруссия готова принять беженцев из Донбасса и предоставить им гражданство. Об этом заявил глава департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.

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«Пока к нам не доехал никто. Но я думаю, что поток людей будет, и он будет через Россию. Мы готовы принимать, предоставлять гражданство», — приводит слова Бегуна Sputnik Беларусь.

Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 18 февраля начали эвакуацию мирного населения из-за обострения на Донбассе. По последней информации, в Россию выехали уже более 96 тысяч человек, пишет RT.

В Кремле отмечали, что эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РФ — временная мера, и граждане республик вернутся в Донбасс, когда это будет безопасно, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияБеженцыДонбасс
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