В Белоруссии выразили готовность принять беженцев из Донбасса
Белоруссия готова принять беженцев из Донбасса и предоставить им гражданство. Об этом заявил глава департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.
«Пока к нам не доехал никто. Но я думаю, что поток людей будет, и он будет через Россию. Мы готовы принимать, предоставлять гражданство», — приводит слова Бегуна Sputnik Беларусь.
Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 18 февраля начали эвакуацию мирного населения из-за обострения на Донбассе. По последней информации, в Россию выехали уже более 96 тысяч человек, пишет RT.
В Кремле отмечали, что эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РФ — временная мера, и граждане республик вернутся в Донбасс, когда это будет безопасно, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,7 млн+135 тыс. / сут.
Умерли
347 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
12,7 млн+164 тыс. / сут.
- В Белоруссии выразили готовность принять беженцев из Донбасса
- Глава МИД Британии не обнаружила доказательств отправки российских войск в Донбасс
- В Минэкономики Германии допустили полную остановку «Северного потока-2»
- Посол Антонов предупредил о последствиях санкций США для мировых финансовых и энергетических рынков
- Китай и Россия согласовали текст договоренностей по созданию лунной базы
- Помпео: Байден дал России «зеленый свет» по Украине
- Бизнесмен Пригожин может оказаться в «санкционном списке» ЕС
- Куба призвала США и НАТО серьезно отнестись к требованиям России по безопасности
- СЦКК: Подробности теракта у троллейбусного депо в Луганске
- В Луганске произошел теракт у троллейбусного депо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru