Не менее пяти человек погибли при взрыве в Кабуле
3 сентября00:56
Заминированный автомобиль взорвался в столице Афганистана, погибло не менее пяти человек. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что число жертв может увеличится. Среди пострадавших насчитывается по крайней мере 50 человек.
Как пишет агентство, взрыв произошел вблизи жилого района. Были сильно повреждены дома.
Ответственность за взрыв уже взяла на себя террористическая организация «Талибан» (запрещена в России).
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ТЕГИ:КабулАфганистанВзрыв
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