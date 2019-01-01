В мире

Названы условия возобновления авиаперевозок в Грузию

21 июня22:35

В Кремле назвали условие отмены запрета на авиаперевозки россиян в Грузию, сообщает «Интерфакс».

Как заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Грузии «должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан».

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян с территории России в Грузи.ю

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Грузия