Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе
Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 год. Как сообщается в официальном Twitter премии, премия за прошлый год присуждена польской поэтессе Ольге Токарчук, а лауреатом этого стал писатель и драматург из Австрии Петер Хандке.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.
The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB
Напомним, в 2018 году Шведская академия отказалась вручать премию по литературе из-за разразившегося сексуального скандала. Тогда 18 женщин обвинили руководителя культурного проекта Жан-Клода Арно в домогательствах, а также впоследствии стало известно, что он раскрывал имена будущих лауреатов премии по литературе. Академия решила отложить на год вручение награды.
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