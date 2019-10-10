Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе

10 октября 201914:13

Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 год. Как сообщается в официальном Twitter премии, премия за прошлый год присуждена польской поэтессе Ольге Токарчук, а лауреатом этого стал писатель и драматург из Австрии Петер Хандке.

Напомним, в 2018 году Шведская академия отказалась вручать премию по литературе из-за разразившегося сексуального скандала. Тогда 18 женщин обвинили руководителя культурного проекта Жан-Клода Арно в домогательствах, а также впоследствии стало известно, что он раскрывал имена будущих лауреатов премии по литературе. Академия решила отложить на год вручение награды.

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ФОТО: Скриншот из Twitter премии
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