Названы имена фаворитов Москвы в президентской гонке в Литве
Политолог из Вильнюса рассказал НСН, кто из кандидатов на пост президента поможет Литве найти общий язык с Россией.
Зa пост глaвы госудaрствa борются девять кaндидaтов. Действующий президент Дaля Грибaускaйте нaходится нa этом посту уже второй срок подряд, и принимaть учaстие в нынешних выборaх онa не может. Соглaсно опросaм общественного мнения, явного лидерa среди претендентов нет, поэтому, скорее всего, состоится второй тур голосовaния, пишет Газета.ру.
Политолог из Вильнюса Анатолий Иванов в беседе с НСН заявил о том, что, исходя из предвыборной статистики, в Литве состоится второй тур президентских выборов, который пройдет 26 мая. Эксперт назвал фаворитов Москвы, которые, в случае своей победы, могут изменить характер взаимоотношений Вильнюса и Москвы.
«Все возможные изменения на восточном направлении трезвомыслящие избиратели в Литве связывают с Витянисом Андрюкайтисом, социал-демократом и еврокомиссаром. Однако, по данным опросов общественного мнения, Андрюкайтис не попадает даже во второй тур. Остается «резервный» вариант – премьер-министр Саулюс Сквернялис, который трезво оценивает происходящее в Европе, готов к диалогу с любым соседом, если это нужно Литве. То есть, он ставит впереди национальный интересы, отодвигая на второй план интересы Европейского Союза. Он говорит прямо о том, что в Европе никто не гнушается общаться с руководством Российской Федерации на разных уровнях, и только Литва – единственное государство, которое демонстративно показывает, что ей не о чем говорить с Кремлем», - считает политолог.
Анатолий Иванов отметил, что у литовского премьера есть соперники, взгляды которых на выстраивание взаимодействия Литвы и России отличаются.
«Для России желательно, чтобы во второй тур попал Саулюс Сквернялис и кто-то из его конкурентов. Либо бывший министр финансов Ингрида Шимоните, которая является ставленницей партии консерваторов, либо независимый непартийный кандидат, финансист Гитанас Науседа, который тоже является ставленником правых, но в большей степени выражает интересы финансово-промышленного капитала. Если во втором туре 26 мая победит кто-то из правых кандидатов, то изменения отношений Литвы и России – это 50х50. Если Саулюс Сквернялис – тогда они могут последовать. По крайней мере, внутри страны он поднимает вопросы будущего ЕС, трансатлантических отношений Европы и США и будущего Литвы в этих отношениях. Остальные молчат. Создается впечатление, что местная политэлита не доросла до этой тематики», - отметил собеседник НСН.
Ранее Анатолий Иванов в эфире НСН прояснил информацию о вербовке литовцев российской и белорусской разведками.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»