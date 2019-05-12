Названы имена фаворитов Москвы в президентской гонке в Литве

Зa пост глaвы госудaрствa борются девять кaндидaтов. Действующий президент Дaля Грибaускaйте нaходится нa этом посту уже второй срок подряд, и принимaть учaстие в нынешних выборaх онa не может. Соглaсно опросaм общественного мнения, явного лидерa среди претендентов нет, поэтому, скорее всего, состоится второй тур голосовaния, пишет Газета.ру.

Политолог из Вильнюса Анатолий Иванов в беседе с НСН заявил о том, что, исходя из предвыборной статистики, в Литве состоится второй тур президентских выборов, который пройдет 26 мая. Эксперт назвал фаворитов Москвы, которые, в случае своей победы, могут изменить характер взаимоотношений Вильнюса и Москвы.

«Все возможные изменения на восточном направлении трезвомыслящие избиратели в Литве связывают с Витянисом Андрюкайтисом, социал-демократом и еврокомиссаром. Однако, по данным опросов общественного мнения, Андрюкайтис не попадает даже во второй тур. Остается «резервный» вариант – премьер-министр Саулюс Сквернялис, который трезво оценивает происходящее в Европе, готов к диалогу с любым соседом, если это нужно Литве. То есть, он ставит впереди национальный интересы, отодвигая на второй план интересы Европейского Союза. Он говорит прямо о том, что в Европе никто не гнушается общаться с руководством Российской Федерации на разных уровнях, и только Литва – единственное государство, которое демонстративно показывает, что ей не о чем говорить с Кремлем», - считает политолог.