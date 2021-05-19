Названо оружие, способное ударить по Москве из Лондона

В американской армии появится гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW), способное нанести удар по России, пишет журнал Popular Mechanics.

США заявили о неудачном испытании гиперзвукового оружия

Ракета способна преодолевать пространство в 17 раз быстрее скорости звука и поражать цели на расстоянии как минимум 2776 километров. «Из Европы — скажем, из Лондона — гиперзвуковое оружие дальнего действия может поражать цели на востоке, вплоть до Москвы», — говорится в статье.

Новое вооружение планируют запускать прямо из транспортно-пусковых контейнеров на тягачах. Гиперзвуковая ракета, запускаемая с позиций в Тихом океане, сможет поражать цели в Южной Корее, Тайване, Японии, Филиппинах и КНР.

Тем временем, испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» близки к завершению, заявил РИА Новости член коллегии российской Военно-промышленной комиссии Владимир Поспелов. Ракетами вооружат различные корабли Военно-морского флота России.

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ФОТО: flickr.com // IO Aerospace
ТЕГИ:ОружиеРакета
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