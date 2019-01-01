Названо имя нового главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США

Генерал Марк Милли утвержден в должности главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, утверждение прошло в Сенате, сообщает «Интерфакс».

Он стал 39-м главой ОКНШ. Милли сменяет на этом посту Джозефа Данфорда.

Комитет начальников штабов — орган планирования и управления Вооружённых сил США. Комитет состоит из высших офицеров, представляющих четыре основных вида (ветви) вооружённых сил, в ранге полных (четырёхзвёздных) генералов или адмиралов.

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