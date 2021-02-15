Названа дата официального визита президента Киргизии в Россию

Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Россию с официальным визитом 24-25 февраля, передают «Известия».

Это его первый зарубежный визит на посту президента страны.

Жапаров официально вступил в должность в конце января. Досрочные выборы президента Киргизии состоялись 10 января. Предыдущий глава республики Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне протестов в октябре 2020 года. По данным киргизского ЦИК, на выборах Жапаров получил более 79% голосов избирателей, выиграв в первом туре.



