Названа дата официального визита президента Киргизии в Россию
Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Россию с официальным визитом 24-25 февраля, передают «Известия».
Это его первый зарубежный визит на посту президента страны.
Жапаров официально вступил в должность в конце января. Досрочные выборы президента Киргизии состоялись 10 января. Предыдущий глава республики Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне протестов в октябре 2020 года. По данным киргизского ЦИК, на выборах Жапаров получил более 79% голосов избирателей, выиграв в первом туре.
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