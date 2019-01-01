Назарбаев вручил Путину орден имени себя

19 марта Назарбаев объявил, что он уходит с поста президента Казахстана.

Позднее стало известно, что на саммите ЕАЭС 29 мая Назарбаеву могут предложить стать почетным председателем союза.

Орден «Первый Президент Республики Казахстан — Лидер Нации Нурсултан Назарбаев» — государственная награда Республики Казахстан.

Учреждён в честь президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Орденом Первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева награждаются граждане Республики Казахстан за особые заслуги в государственной и общественной деятельности, способствующей становлению, процветанию и славе Республики Казахстан. Орденом Первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева за особые заслуги перед Республикой Казахстан могут быть награждены главы зарубежных государств и правительств.

