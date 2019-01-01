В мире

Назарбаев вручил Путину орден имени себя

28 мая21:14

78-летний первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил президенту России орден своего имени «за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества».

Встреча Путина и Назарбаева прошла в Нур-Султане накануне заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.

Путин, в свою очередь, поблагодарил первого президента Казахстана за вклад в развитие двусторонних отношений.

Назарбаев назвал «образцовыми» отношения Казахстана с Россией, передает «Интерфакс».

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19 марта Назарбаев объявил, что он уходит с поста президента Казахстана.

Позднее стало известно, что на саммите ЕАЭС 29 мая Назарбаеву могут предложить стать почетным председателем союза.

Орден «Первый Президент Республики Казахстан — Лидер Нации Нурсултан Назарбаев» — государственная награда Республики Казахстан.

Учреждён в честь президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Орденом Первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева награждаются граждане Республики Казахстан за особые заслуги в государственной и общественной деятельности, способствующей становлению, процветанию и славе Республики Казахстан. Орденом Первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева за особые заслуги перед Республикой Казахстан могут быть награждены главы зарубежных государств и правительств.

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ФОТО: РИА Новости
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