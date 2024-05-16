Нацразведка США: Спецслужбы считают РФ самой активной «угрозой» выборам

Американские спецслужбы считают Москву «самой активной иностранной угрозой» для выборов президента США, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора национальной разведки Аврил Хайнс.

Белый дом заявил об опасении российского вмешательства в выборы в США

По ее словам, также в этом списке значатся Китай и Иран. Количество иностранных акторов, которые якобы хотят вмешаться в выборы растет. «Наиболее значимыми среди тех, кто вовлечен в иностранное вмешательство в контексте выборов США, являются Россия, Китай и Иран», — указала Хайнс.

Ранее МИД России заявил о попытках вмешательства в выборы президента со стороны США и ФРГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:Выборы Президента СШАСШАРазведка

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