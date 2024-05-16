Нацразведка США: Спецслужбы считают РФ самой активной «угрозой» выборам

По ее словам, также в этом списке значатся Китай и Иран. Количество иностранных акторов, которые якобы хотят вмешаться в выборы растет. «Наиболее значимыми среди тех, кто вовлечен в иностранное вмешательство в контексте выборов США, являются Россия, Китай и Иран», — указала Хайнс.

Ранее МИД России заявил о попытках вмешательства в выборы президента со стороны США и ФРГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

