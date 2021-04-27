НАТО приветствовало снижение напряженности на границе России и Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приветствует снижение напряжения у границ России и Украины после отвода российских войск. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером генсек НАТО отметил, что альянс намерен продолжать внимательно наблюдать за происходящим у границ Украины.
По словам Столтенберга, НАТО продолжит помогать Киеву модернизировать силы и институты, «оказывать практическую поддержку».
На прошлой неделе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. С 23 апреля до 1 мая войска, задействованные в ходе учений на юге России, должны вернуться в места постоянной дислокации.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что отвод российских войск от границы с Украиной не является вопросом российско-американских отношений, передает Ura.ru.
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