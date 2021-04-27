НАТО приветствовало снижение напряженности на границе России и Украины

По словам Столтенберга, НАТО продолжит помогать Киеву модернизировать силы и институты, «оказывать практическую поддержку».

На прошлой неделе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. С 23 апреля до 1 мая войска, задействованные в ходе учений на юге России, должны вернуться в места постоянной дислокации.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что отвод российских войск от границы с Украиной не является вопросом российско-американских отношений, передает Ura.ru.



