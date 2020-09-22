Наталья Водянова вышла замуж за бизнесмена Антуана Арно

В понедельник 21 сентября актриса опубликовала в своем профиле в Instagram свадебную фотографию. Свадьба пары прошла в субботу 19 сентября в здании мэрии Парижа. На церемонии присутствовал мэр города Анн Идальго.

Водянова и Арно вместе с 2011 года, они уже воспитывают двоих детей. О помолвке стало известно в январе этого года, несмотря на то, что предложение было сделано за год до этого. Об этом Водянова также сообщила в своих профилях в социальных сетях.