Сенатор Климов предрек возмездие Латвии за запрет российских номеров

Ранее сейм Латвии поддержал запрет на нахождение машин с российскими номерами в стране. Поправки предусматривают конфискацию автомобилей, имеющих российскую регистрацию, если они не будут перерегистрированы в Латвии в установленный срок.

«Меня эти опереточные государства вообще не интересуют. Надо забыть просто о них, они просто тащатся и млеют, что всю великую Россию якобы тряханули. Обычным россиянам я уже третий год рекомендую не ездить туда без крайней необходимости. Если обычные россияне там живут, то я им крайне рекомендую вернуться домой. Нам прежде всего нужно думать об обычных россиянах, которые живут на нашей родной земле, в пределах нашей суверенной территории. Те, кто живут далеко по тем или иным причинам, вынуждены будут исполнять законы тех стран. Рано или поздно очень неприятные последствия настигнут тех, кто все это придумал, в этом я уверен, но это не произойдет на следующей неделе. То, что они делают – безобразие, но если об этом говорить, то это не поможет ни живущим в России россиянам, ни живущим где-то там», - сказал собеседник НСН.



Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил запретить въезд в Россию машин с прибалтийскими номерами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».