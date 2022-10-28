NASA показало, как улыбается Солнце

Фото появилось в аккаунте организации в Twitter. На снимке на поверхности звезды виден узор, напоминающий улыбку.

Эксперты рассказали, что темные области на поверхности звезды являются корональными дырами. Это области с пониженной температурой и плотностью плазмы, в которых быстрый солнечный ветер стремится с поверхности Солнца в космос. Их интересное расположение случайно, отметили специалисты.

