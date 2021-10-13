Нарышкин заявил о возросшей террористической угрозе с территории Афганистана
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что специальные службы России и стран СНГ внимательно следят за деятельностью запрещённой в РФ радикальной организации «Талибан», сообщает ТАСС.
По его мнению, террористическая угроза с территории Афганистана не только не исчезла, но и возросла. Нарышкин добавил, что военные принимают все меры, которые позволят защититься от комплекса этих угроз.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова сотрудничать с США и Евросоюзом, а также с НАТО по вопросу афганского урегулирования, сообщает RT.
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