Нарышкин заявил о возросшей террористической угрозе с территории Афганистана

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что специальные службы России и стран СНГ внимательно следят за деятельностью запрещённой в РФ радикальной организации «Талибан», сообщает ТАСС.

По его мнению, террористическая угроза с территории Афганистана не только не исчезла, но и возросла. Нарышкин добавил, что военные принимают все меры, которые позволят защититься от комплекса этих угроз.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова сотрудничать с США и Евросоюзом, а также с НАТО по вопросу афганского урегулирования, сообщает RT.

